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Türkiye
AA 03.02.2025 20:18

Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi

Rize'de Ortapazar Ortaokulu'nda, daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe ve bahçe duvarlarında oluşan çökmelerin artmasından dolayı eğitime ara verildi.

Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğünce, söz konusu okulun bitişiğinde bulunan Sahur Deresi'nde ıslah çalışması başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında, zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz ve Devlet Su işleri 224. Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğündeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır."

Rize'de okul bahçesine çökme: Eğitime ara verildi

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