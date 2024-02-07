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Türkiye
AA 07.02.2024 00:30

Rize'de iş makinesi operatörü çığ düşmesi sonucu yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Rize'de iş makinesi operatörü çığ düşmesi sonucu yaralandı
[Fotograf: İHA]

Rize'nin İkizdere ilçesinde hafta sonu yapılacak Uluslararası ve Ulusal Dağ Kayağı etkinliği dolayısıyla Cimil Vadisi yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı.

Bu sırada operatör Hüseyin T.'nin kullandığı iş makinesinin üzerine Ortaköy-Başköy mevkisinde çığ düştü.

Personelin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.

Bu sırada Şelale mevkisinde yeni bir çığ meydana gelmesi nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta zorlandı. Operatör, ekip arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok kısa süre içerisinde arkadaşımızı çıkardılar. Başka iş makinasıyla da sağlık ekiplerine ulaştırdılar. Hayati tehlikesi yok. Çok hızlı organize oldu arkadaşlarımız, onlara da teşekkür ediyorum. Bütün ekiplerimiz de faaliyeti tamamlayarak geri döndü" dedi.

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