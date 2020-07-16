Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rize'de heyelan anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan ve işçilerin kaçma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
Bir şantiyedeki heyelan anı ve işçilerin kaçması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda, şantiye sahasında hasar oluştu.
Etiketler: rize sel Rize heyelan heyelan anı kameradaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:16
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