Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, 1 hafta önce başladı.

Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler bahçelerine girerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 44 maddelik 'acil eylem planı'na uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf olan bazı çay üreticileri, bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor.