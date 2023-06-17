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Türkiye
İHA 17.06.2023 10:29

Raporda engel oranını artırma vaadiyle 750 bin lira dolandırdılar

Adana'da, "raporda engelli oranını artırma" vadiyle 20 engelli vatandaşı 750 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Raporda engel oranını artırma vaadiyle 750 bin lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, "engelli raporu oranı artırma" vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hastaneden engelli raporu alan 20 farklı kişiyi 750 bin lira dolandıran 3 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

3 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Aydın Y. (50), Emine Ç. (37) ve Ahmet A.’yı (56) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce organ veya doku ticaretinden kaydı olduğu belirlenen Aydın Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Emine Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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