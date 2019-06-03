İslam aleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi. Her yıl birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde geçen bu mübarek gün yine aynı coşku ile kutlanacak. En önemlisi bayramı tatil olarak değil aile büyükleriyle bir araya gelme fırsatı olarak görebilmek.

11 ayın sultanı Ramazan idrak edildi, yürekleri bayram coşkusu sardı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Muhsin Akar, "Bayram ramazanın bir ödülüdür. Oruç da yüce rabbimizin Müslümanlara genel bir ikramıdır, genel bir iftardır. Bir sevinç günüdür yardımlaşma günüdür bir ziyaret günüdür." dedi.

Son zamanlarda tatile çıkmak için bir fırsat olarak görülse de aslında bayramın en güzel yanı aile üyeleriyle bir araya gelinen ziyaretler.

Muhsin Akar, bayramı değerlendirmek için bayramı bir tatile, toplumdan uzaklaşmaya dönüştürmemek gerektiğini söyledi. Akar'a göre, tatil başka zamanlar yapılmalı ama bayram, bayram gibi yaşanmalı.

Birlik beraberliğin en çok hissedildiği zaman dilimleri bayramlar. Küskünlüklerin sona erdirilmesi için de bir fırsat aynı zamanda.

Ve kabir ziyaretleri... Arife günü başlayıp bayramda devam eden bu gelenek de ihmal edilmemeli. Şehit ve gaziler unutulmamalı, mezarlıklar ziyaret edilmeli.

Ramazanda elde edilen kazanımların yıl boyu kaybedilmemesi için de gayret gösterilmeli.

Kaynak: TRT Haber