Türkiye
Aydos Ormanı'nda yangın
03 Haziran 2019 Pazartesi 16:50 - Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:03
Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde, bilinmeyen bir nedenden çıktı.
Ormanda çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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