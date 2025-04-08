Ramazan Bayramı'nı tatilinde havalimanlarını 6,1 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 2025'in ilk çeyreğine ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri ile bayram tatilindeki yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığını belirten Uraloğlu, "28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiği ise 42 bin 521 oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 189 uçak trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, söz konusu dönemde, bu havalimanında 2 milyon 313 bin 597 yolcuya hizmet verildiğine, 6 Nisan'da da 258 bin 242 yolcunun ağırlanarak 2025'in en yüksek rakamına ulaşıldığına işaret etti.

Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleşti

Bu dönemde, Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleştiğini, 382 bin 737 yolcunun da bu havalimanını kullandığını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Esenboğa Havalimanı, 6 Nisan'da, 41 bin 577 kişiye hizmet vererek bu yılın yolcu rekorunu kırdı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 35 uçak trafiği ile 316 bin 790 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanını 35 bin 246 yolcu kullanarak 2025'in en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda da 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşirken 590 bin 189 yolcuya hizmet verildi. Burada da 5 Nisan'da 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekoru kırıldı."

45 milyondan fazla yolcu hava yolunu kullandı

Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 437 uçak trafiğiyle 58 bin 486 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 631 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 83 bin 712 misafirin ağırlandığını bildirdi.

Her iki havalimanında, 6 Nisan'da, 2025'in en yüksek rakamlarına ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu tarihte Milas-Bodrum Havalimanı 7 bin 507, Dalaman Havalimanı ise 10 bin 615 yolcu ağırladı. Ocak-mart döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 204 bin 856 dış hatlarda ise 164 bin 880 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 500 bin 22 uçak trafiğine ulaşıldı. 2025'in ilk çeyreğinde iç hat yolcu trafiği 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 458 bin 978 oldu, bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 45 milyon 175 bin 946 yolcuya hizmet verildi."

Uraloğlu, Mart 2025'te hizmet verilen yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, direkt transit dahil, yüzde 2,5'lik artış kaydedildiğini belirterek, havalimanlarındaki yük trafiğinde, iç ve dış hatlarda, toplam 1 milyon 38 bin 913 tona ulaşıldığını ifade etti.

Türkiye'nin mega projelerinden olan İstanbul Havalimanı'nda, ocak-mart döneminde, iç hatlarda 25 bin 576, dış hatlarda 96 bin 62 olmak üzere 121 bin 638 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İç hatlarda 3 milyon 423 bin 383, dış hatlarda 14 milyon 538 bin 80 olmak üzere 17 milyon 961 bin 463 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yılın ilk çeyreğinde yolcu trafiği iç hatlarda 4 milyon 320 bin 650, dış hatlarda 5 milyon 984 bin 192 olmak üzere 10 milyon 304 bin 842 oldu. Uçak trafiği iç hatlarda 25 bin 135, dış hatlarda 35 bin 787 olmak üzere 60 bin 922'ye ulaştı. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin üç aylık dönemde 6 bin 186 olarak gerçekleşti.

Turizm merkezleri üç ayda 6,1 milyon yolcu ağırladı

Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 3 milyon 604 bin 58, dış hatlarda ise 2 milyon 461 bin 772 olmak üzere 6 milyon 65 bin 830'a ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İç hatlarda 31 bin 971, dış hatlarda ise 18 bin 136 olmak üzere 50 bin 107 uçak trafiği gerçekleşti. Üç aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 milyon 358 bin 52, Antalya Havalimanı'nda 3 milyon 36 bin 451, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 259 bin 170 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 297 bin 936 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 114 bin 221 yolcu trafiği gerçekleşti."