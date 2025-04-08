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Türkiye
AA 08.04.2025 14:43

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in defnedildiği kümbetin mimarisinin esas alındığı Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı.

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı

Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor. Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor.

Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı

Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.

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Bitlis Devlet Bahçeli
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