Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak yağışların, gece karla karışık yağmur ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı uyarı

Doğu Karadeniz'deki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Erzurum'da yıldırım uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Erzurum ve çevresinde yıldırım uyarısında bulundu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle bölge genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.