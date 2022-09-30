Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Prof. Dr. Mehmet Ay, Ayasofya'da imam-hatip olarak görevlendirildi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.
Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.
Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.
Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.
Etiketler: Ayasofya Camii Bursa
Son Haberler
- 14:52
- 14:59
- 14:48
- 14:42
- 14:51
Sıradaki Haber
İzmir'de kumar baskını: 112 kişiye 206 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz