İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka ve Naldöken mahallelerinde A.Ç. ve Ş.K'ya ait işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen baskınlarda 112 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 206 bin 728 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu. Şüpheliler A.Ç. ve Ş.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.