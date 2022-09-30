Saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda kaza meydana geldi.

Mehmet Güngörmüş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı.

Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan karı koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.