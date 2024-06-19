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Türkiye
TRT Haber-AA 19.06.2024 08:15

Pozantı Otoyolu'nda akaryakıt tankeri yandı, otoyol kapandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt yüklü tır karpuz yüklü tıra çarptı. Kazada tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pozantı Otoyolu'nda akaryakıt tankeri yandı, otoyol kapandı

Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.

İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otoyolun Pozantı yönü trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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