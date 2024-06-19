Pozantı Otoyolu'nda akaryakıt tankeri yandı, otoyol kapandı

Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.
Tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.
İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.