Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2023 07:45

Poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

İstanbul’da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C’nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

Şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:28
66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında
08:17
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı
08:15
Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı
08:11
Çorum'da abi kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
08:12
'Gazze'de insani kriz yok' diyen İsrailli temsilciye tepki: Bu yalanlara inanmamızı mı bekliyorlar?
08:05
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Guterres'e tepki gösterdi: Ahlak pusulanızı kaybettiniz
Çam Dağı yıldızlar altında
Çam Dağı yıldızlar altında
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ