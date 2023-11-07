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Türkiye
İHA 07.11.2023 06:12

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi ile Akçekese Sokak kesişiminde meydana geldi.

M.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü M.Z. ile 3 yolcu otomobilde sıkıştı. Kopan elektrik kabloları ise yere düştü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince 4 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Ekipler ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrik akımını kesti. Kazada hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın sürücü M.Z.’nin Akçakese Sokak’a döndüğü esnada aniden karşısına çıkan başka bir araç sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. 

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