İstanbul'da kazaya karışan otomobillerden biri kanala düştü: 1'i ağır 6 yaralı

İddiaya göre, 34 PJ 7607 plakalı otomobili kullanan Zeliha Gül, ters yöne girdi. O esnada Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki Barış Cengiz'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan Gül'ün kullandığı otomobil bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Kanala ters düşen otomobilde bulunan Zeliha Gül, Emine Gül ve Ahmet Furkan Gül otomobilde sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan Özlem Cengiz, Sevgi Çörekçi ve 3 aylık bebek hafif yaralandı.

Bebeğin durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sedye ile su kanalından çıkarıldı. Yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada aralarında 3 aylık bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Zeliha Gül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.