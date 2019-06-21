Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke...

Önemli rezerve sahip madenlerden birisi de Anadolu'nun beyaz altını olarak bilinen ponza taşı. Ponza madeni, volkanik tüflerin havada soğumasıyla oluşan hafif bir maden.

Binbir emekle topraktan çıkarılan ve birçok işlemden geçirilen ponza, başta inşaat sektörü olmak üzere onlarca farklı alanda kullanılıyor.

Ponza en çok inşaat sektöründe kullanılıyor

Türkiye, Ponza madeninin rezervleri bakımından dünya lideri konumunda.

Değerli bir maden olan ponzanın dünyadaki rezervlerinin yarısı Türkiye'de bulunuyor. Nevşehir bölgesinde çıkartılan ponza taşı birinci kaliteye sahip. Ve çıkartılan madenin %80'i inşaat sektöründe kullanılıyor.

Büyük emekle topraktan çıkarılıyor

Ponza madeni zahmetli bir sürecin ardından yeryüzüne çıkartılıyor. Önce yer belirleniyor, sonra madenin üzerindeki toprak alınarak ponzaya ulaşılıyor.

Şantiye Şefi Mustafa Kılıçtaş, "Bu madeni 25 metrenin altından iki metre olarak alıyoruz biz. Eleklerin oradan da 3-5, 2-4, 8-16, 15-25 olarak da bunları sınırlandırma yapıyoruz." diye konuştu.

Maden çıkartıldıktan sonra yıkamaya gönderiliyor. Bu aşamada maden yabancı maddelerden ayrılarak torbalanıyor.

Çevre dostu malzeme

Ponza madeninin inşaat sektöründe kullanılan kısmına, Bims deniliyor.

Üretim tesislerinde çimento, su ve ponza hammaddesi karıştırılarak elde ediliyor.

Belirli kalıplar halinde basılarak kurumaya bırakılıyor.

Maden Mühendisi İsmet Deveci, kalıpların kendi içerisinde özelliklerini şu şekilde aktardı:

"Boşluklu, boşluksuz, çok sıra boşluklu malzemelerimiz vardır. Özellikle ısı yalıtımı ve ses yalıtımı için oldukça önemlidir. Hiçbir kimyasal malzeme içerisinde bulunmamaktadır. Yanmaz bir malzemedir hafiftir, dayanıklıdır, kolay sıvı tutar."

"Nevşehir'e yıllık 2 milyar TL ve 10 bin kişilik istihdam sağlıyor"

Bims, hafif bir malzeme olduğu için inşaatların kaba ağırlığını azaltıyor. Bu da depreme karşı dayanıklı yapıların inşa edilmesini sağlıyor.

Ponza madeni, bölge ekonomisinin güçlenmesine de büyük katkı sağlıyor.

Fabrika Müdürü Serhat Sonugelen, "Ponza puzolonik aktivitesi çok fazla olan bir üründür. İzolasyon değerleri çok yüksektir. Nevşehir ekonomisine yılda 2 milyar TL katkı sağlamaktadır. 10 bin kişilik bir istihdam gücüne sahiptir. Ponza ürünlerimiz dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Kanada'dan Çin'e kadar ihraç edilmektedir. İnşaat sektöründe de dediğimiz gibi son 10 yılda ciddi manada bims bloklarımız kullanılmaya başlanmıştır. Nevşehir'den giden bims bloklar Türkiye'nin en kaliteli bims bloklarıdır."

Ponza geleceğin madeni

Bims kullanılan inşaatlarda duvar işçiliğinden ve sıvadan yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanıyor.

Ponza madeninden üretilen yapı ürünlerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Böylece madenin daha teknik ve kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Bülent Uzun