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POMEM sınav sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. dönem sınav sonuçları açıklandı.

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POMEM sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 27 Ağustos saat 17.00'ye kadar planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

"Asıl" olarak sınavı kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Kaynak: AA

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