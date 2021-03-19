Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçmaya çalışan otomobil kanala düştü
Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.
Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.
Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.
Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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