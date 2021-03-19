Kayseri'de E.M'nin kullandığı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki minibüs, Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.