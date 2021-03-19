Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de E.M'nin kullandığı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki minibüs, Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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