İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 225 iş yeri ile 12 bin 804 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 106, yasaklanan yerlerde sigara içen 90, sokağa çıkma yasağına uymayan 143, karantina tedbirlerine uymayan 5 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 582 aracın kontrolü sağlandı.