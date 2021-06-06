Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı: 1'i polis 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.
Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.
Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.
Etiketler: Polis
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