Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki otomobil, Soma-Savaştepe kara yolunun Dualar Mahallesi kavşağında M.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi A.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y. ise ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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