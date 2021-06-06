Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Özgür İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Girne Mahallesi hastane kavşağında Mustafa A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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