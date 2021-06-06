Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında
Adana’da plastik atık geri dönüşüm deposunda, dün saat 15.00'te çıkan ve 12 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangın, tamamen söndürüldü.
Yangın, 26 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin depo yakınlarında önlem amaçlı bir arazöz bekleteceği bildirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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