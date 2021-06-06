Elazığ ile Diyarbakır sınırında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarındaki ormanlık alanda 3 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile etki alanı artan yangın Elazığ'ın Arıcak ilçesi Çevrecik ve Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler yapılıyor"

Elazığ Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye personeli ve araç-gereç desteğiyle devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için şerit açma, söndürme ve soğutma gibi gerekli müdahaleler yapılmaktadır."