Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 31 bin lira ceza kesildi

Olay, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Devriye görevindeki polis ekibi, durumundan şüphelendiği motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polis, ekip aracıyla şüpheliyi takip ederken, telsizle de güzergah bilgisi verip yardım çağrısında bulundu. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. F.E, takiple yakalandı.

Ehliyetinin olmadığı tespit edildi

Yapılan incelemede ehliyetinin olmadığı tespit edilen F.E'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 12 bin 977 TL, 'Tescilli aracı plakasız kullanmak'tan 10 bin 917 TL, 'Abart egzoz'dan 6 bin 439 TL, 'Dur ihtarına uymamak'tan 1500 TL olmak üzere toplam 31 bin 833 TL ceza kesilirken, motosiklet ise trafikten menedildi.