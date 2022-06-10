Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik Eyüpsultan'da denetim gerçekleştirdi.

Merkez Mahallesi Pierre Loti/İdris Köşkü Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelen şüphelinin otopark ücreti istediği tespit edildi.

Aynı yerde arabayı park etmek isteyen sivil trafik polislerinden de ücret isteyen Kubat R. suçüstü yakalandı.

Hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.