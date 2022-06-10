Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı
[Kolaj: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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