Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencisini darbetmekle suçlanan öğretmene soruşturma
Kocaeli'de, ders sırasında öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntüleri üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.
Öte yandan öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatılmış, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenilmişti.
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