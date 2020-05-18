Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistan uyruklu Muhammed A. ve Muhammed N'nin kendini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından cep telefonu ve 500 lirasının gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.

14 kişi daha gasp edildi

Güvenlik kameralarından şüphelinin girdiği adresi belirleyen polis, içerideki Pakistan uyruklu 14 kişinin de aynı zanlı tarafından cep telefonlarının gasp edildiğini tespit etti.

Esenler'de metruk bir binada oldukları anlaşılan 1'i Afganistan 5'i Pakistan uyruklu 6 zanlı yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden Pakistan uyruklu Bilal K. gasp edilen kişilerce teşhis edildi.

Adreste yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi ise Bilal K. tarafından "ucuz telefon var" diyerek çağrıldıklarını ve 900 lira karşılığında 4 telefon satın aldıklarını savundu.

Bilal K. tutuklanırken diğer 5 şüpheli hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.