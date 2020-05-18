Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Tunceli'de 30, Iğdır'da 29, Erzurum'da 26, Ağrı'da 24, Kars 23, Ardahan'da 20 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Erzurum ve Ağrı'da 6, Iğdır ve Erzincan'da 13, Tunceli'de 14 derece ölçüldü.