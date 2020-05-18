İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlmasını hiçe sayan 13 kişi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı. Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.