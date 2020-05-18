Giresun'a çay hasadı için gelecek çay üreticileri, 14 gün boyunca evde, bahçede ve çay alım merkezleri dışında bulunamayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, çay üreticilerinin, başvuru esnasında çay hasadı için Giresun'a geldiklerinde 14 gün boyunca evde, bahçede ve çay alım merkezleri dışında hiçbir suretle bulunulmamasına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyulmasına karar verildi.