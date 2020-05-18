Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'daki ihtiyaç sahibi bin 350 aileye ramazan yardımı yapıldı.

Yardımların dağıtımı için Mezar-ı Şerif Sina Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Muhammed Başir Tevhidi, Türkiye'nin başka zamanlarda olduğu gibi kötü günlerde de Afganistan halkının yanında yer aldığını söyledi.

İki ülke arasındaki tarihin bağın çok eskilere dayandığını ifade eden Tevhidi, bu dostluğun gereği iki ülke halkının da çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Afganistan halkının yanında yer aldığını ve almaya da devam edeceğini kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da ''Nerede ihtiyaç varsa TİKA oradadır, bu yardımlar Türk halkı ve devletinin Afganistan halkına hediyesidir'' dedi.