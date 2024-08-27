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Türkiye
AA 27.08.2024 00:23

Polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran 2 polis memuruna mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı

Zafer Caddesi'nde bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi.

Alkollü olduğu değerlendirilen Y.O, ekibin uyarılarına rağmen çevreye rahatsızlık vermeyi sürdürdü, ardından müdahale edecekleri sırada 2 polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

Gözaltına alınan ve hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı ile 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, darp raporu alan polislerden birinin baş parmağında kırık olduğu öğrenildi.

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Kırıkkale Polis
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