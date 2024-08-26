Beyşehir'de sağanak etkili oldu

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, Bayavşar Mahallesi’nde iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunda sele neden olurken, bazı evlerin bahçelerinde de su baskınlarına yol açtı.

Sel suları nedeniyle Beyşehir ve Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, yağışın etkisini yitirmesi sonrasında güzergah yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Bayavşar Mahallesi’ndeki yerleşim merkezinden geçen kara yolu selin ardından çamur ve balçıkla kaplandı, bölgeye sevk edilen, belediye, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bayavşar Mahallesi muhtarı Batuhan Çiğdem, yağış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahallede elektrikler gitti, trafik durdu, araçlar her iki yönde de sel suları nedeniyle bir süre bekleme yaptı, ilerleyemedi. Yağışın durmasının ardından ulaşım halen kontrollü olarak sağlanıyor. Ancak yoldaki çamur ve balçığın temizlenmesi gerekiyor, sürücülerin bu bölümde dikkatli seyretmesi gerekiyor." dedi.

Ayrıca, sağanak nedeniyle yerleşim merkezinde menfezlerin sularla dolduğunu ve bazı evlerin bahçelerine suların girdiğini aktaran Çiğdem, ekiplerin gelmesiyle suların tahliye edilmesi çalışmalarının hız kazandığını aktardı.