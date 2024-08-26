Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2024 22:06

Beyşehir'de sağanak etkili oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Beyşehir'de sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, Bayavşar Mahallesi’nde iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunda sele neden olurken, bazı evlerin bahçelerinde de su baskınlarına yol açtı.

Sel suları nedeniyle Beyşehir ve Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, yağışın etkisini yitirmesi sonrasında güzergah yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Bayavşar Mahallesi’ndeki yerleşim merkezinden geçen kara yolu selin ardından çamur ve balçıkla kaplandı, bölgeye sevk edilen, belediye, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayavşar Mahallesi muhtarı Batuhan Çiğdem, yağış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahallede elektrikler gitti, trafik durdu, araçlar her iki yönde de sel suları nedeniyle bir süre bekleme yaptı, ilerleyemedi. Yağışın durmasının ardından ulaşım halen kontrollü olarak sağlanıyor. Ancak yoldaki çamur ve balçığın temizlenmesi gerekiyor, sürücülerin bu bölümde dikkatli seyretmesi gerekiyor." dedi.

Ayrıca, sağanak nedeniyle yerleşim merkezinde menfezlerin sularla dolduğunu ve bazı evlerin bahçelerine suların girdiğini aktaran Çiğdem, ekiplerin gelmesiyle suların tahliye edilmesi çalışmalarının hız kazandığını aktardı.

ETİKETLER
Konya Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, Amasya'ya zorunlu iniş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Çelik: Her saldırı Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacak
22:22
Bakan Tunç: TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
22:11
ABD'nin bazı bölgelerinde sivrisineklerden insanlara bulaşan virüse karşı harekete geçildi
22:02
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 16 bin 589 çocuğu öldürdü
21:47
DSÖ Genel Direktöründen "maymun çiçeği virüsü salgınları durdurulabilir" mesajı
21:54
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den TRT ekibine saldırı
Katil İsrail'den TRT ekibine saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ