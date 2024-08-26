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Türkiye
AA 26.08.2024 21:09

Bursa'da şarampole devrilen tır yandı

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen tır yandı
[Fotograf: AA]

Hasan G. idaresindeki tır, Bursa çevre yolu Karahıdır köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilerek alev aldı.

Alevler hızla büyüyerek tırı sararken yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.

Sürücü, kurtulmak için araçtan atlarken yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

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