Bursa'da şarampole devrilen tır yandı

Hasan G. idaresindeki tır, Bursa çevre yolu Karahıdır köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilerek alev aldı.
Alevler hızla büyüyerek tırı sararken yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.
Sürücü, kurtulmak için araçtan atlarken yaralandı.
Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.