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Türkiye
AA 26.08.2024 18:11

Ankara Valiliği'nden '30 Ağustos gösteri uçuşları' uyarısı

Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği'nden '30 Ağustos gösteri uçuşları' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

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Ankara Valiliği Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı
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