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Türkiye
AA 26.08.2024 17:51

Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki sürücülere 36 bin lira ceza

İstanbul Avcılar'da, trafik akışını tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 5 sürücüye toplam 36 bin 205 lira ceza kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki sürücülere 36 bin lira ceza
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, önceki gün Avcılar D-100 Frizköy yol ayrımında düğün konvoyundaki bazı araçların trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakasından kimliklerini tespit ettiği sürücüler T.G, S.G, S.K, M.G. ve S.G'yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek", "saygısızca araç kullanmak" , "konvoy yapmak", "makas atmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 36 bin 205 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan S.K. ve S.G. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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