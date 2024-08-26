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Türkiye
AA 26.08.2024 16:47

Dede hatırası aracını korumak için konteynerin üstüne koydu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmasın diye iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

Antakya Sanayi Sitesi'nde restoran işleten Sincik, 10 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Mahmut Gece'den kalan otomobili satmadı.

Arızaları nedeniyle bir süre park halinde tutulan aracın motorunun çalındığını fark eden Sincik, otomobili vinçle dayısının iş yeri olarak kullandığı konteynerin üstüne taşıdı.

Dede hatırası aracını korumak için konteynerin üstüne koydu

Sincik, hatıra olarak gördükleri aracı çalınmaması için yedek parça satılan konteynere sabitlediklerini söyledi.

Otomobilin yerini görenlerin şaşırdığını belirten Sincik, "Dedemden bize kalan tek hatıra; arabası. Otomobili orada görmek bizi mutlu ediyor. Artık iş yerini tarif ederken 'Üzerinde araba olan konteynerin orası' diyoruz. Bizlere de kolaylık oluyor" dedi.​​​​​​​

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