Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2024 15:39

Bakan Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesi'ne akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesi'ne ziyaret
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Bakan Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesi'ne de ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından hastaneyi ziyaret eden Memişoğlu, hekimler, hemşireler ve hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Eskişehir'de karşı şeride geçen otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
İsrail, hava saldırısıyla 7 Filistinli balıkçıyı öldürdü
15:47
Savunma sanayiinden Endonezya çıkarması: Önemli anlaşmalara imza atıldı
15:44
İtalyan havayolu ITA Airways Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı
15:41
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı resmi evrak" iddiasını yalanladı
15:31
Eskişehir'de karşı şeride geçen otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
15:32
Ordu'da heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı
Adana'da DSİ ekiplerinin Seyhan Nehri'ndeki temizlik çalışması sürüyor
Adana'da DSİ ekiplerinin Seyhan Nehri'ndeki temizlik çalışması sürüyor
FOTO FOKUS
Eski Rum bakandan tarihi itiraf: Kıbrıs Türkleri EOKA tarafından öldürüldü
Eski Rum bakandan tarihi itiraf: Kıbrıs Türkleri EOKA tarafından öldürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ