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Türkiye
AA 26.08.2024 23:39

Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı. Caddedeki 6 araca çarpan midibüs kaldırımda durabildi. Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi'nde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen midibüs önce refüje çıktı, ardından park halinde ve yoldaki 6 araca çarptıktan sonra kaldırımda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Midibüsün çarptığı otomobilden düşerek yaralanan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yapan sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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