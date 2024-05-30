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Türkiye
DHA 30.05.2024 09:20

Polise bıçakla saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, bıçakla rehin aldığı annesini eve kilitledi. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı bırakmayan ve polislere saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polise bıçakla saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 1001 sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. ile Alzheimer hastası yürüme engelli annesi Feride K. (62) arasında evin balkonunda tartışma çıktı. Ardından annesini eve kilitleyerek rehin alan Kerim K, elindeki bıçakla mahalle sakinlerini tehdit etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polise bıçakla saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Elindeki bıçakla annesini rehin aldı, polise bıçakla saldırdı

Olay yerine ilk olarak gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, Kerim K'yı elindeki bıçakları yere bırakması için uyardı. Tüm uyarılara rağmen rehin aldığı tekerlekli sandalyedeki annesi Feride K'yı tehdit etmeye devam eden, elindeki bıçakları bırakmayan ve polis ekiplerine bıçakla saldıran Kerim K, polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sol bacağından vurulan Kerim K, bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

"Yeğenimin psikolojisi bozuktu"

Olayın ardından rehin alınan Feride K'nın kardeşi Arif Tanrıver (54), "Yeğenimin psikolojisi bozuktu. Ablama saldırmış. Direndiği için polisler gelmiş. Polisler de saldırdığı için ve annesine karşı geldiği için etkisiz hale getirmiş. Havaya 3 kere ateş etmişler en sonunda da ayağından vurmak zorunda kalmışlar. Psikolojisi kötü olduğu için 10 senedir ilaç kullanıyor" diye konuştu.

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