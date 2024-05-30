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Türkiye
AA, DHA 30.05.2024 08:59

Sokakta yürürken elindeki telefon böyle çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Döşeme Mahallesi'nde 52 yaşındaki Selda A., sokakta yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mekan Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlenen 20 yaşındaki zanlı İsa A., adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının sokakta yürüyen kadının arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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