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Türkiye
İHA 30.05.2024 07:54

Ekili araziler dolu ile beyaza büründü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yüzeyi 5 santimetrelik beyaz örtüyle kaplayan dolu, başta kavuk karpuz olmak üzere sebze ekili alanlarda büyük maddi hasara yol açtı.

Ekili araziler dolu ile beyaza büründü

Denizli’de dün öğleden sonra Çameli ilçe merkezi ve bazı mahallerinde görülen dolu yağışı, akşam saatlerinde ise Acıpayam ilçesinde etkili oldu.

Bölgenin kavun karpuz üretim merkezi olarak bilinen Akalan Mahallesi’nde daha çok hasara yol açan dolu yağışı, yaklaşık yarım saat devam edince her taraf sanki kar yağmışçasına beyaz örtüyle kaplandı.

Dolunun ardından etkili olan şiddetli yağış ile birlikte yer yer sel ve su baskınları yaşandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekili alanlara büyük zarar verdi

Toprağın yüzeyinde birikintiler oluşturan dolu, başta kavuk ve karpuz olmak üzere sebze ekili tarlalarda büyük maddi kayba neden oldu.

Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşan hasar nedeniyle zarar tespit çalışmalarına başladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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