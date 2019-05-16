İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 NT 2135 plakalı otomobilin sürücüsü Ünal T'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesine istinaden bin 2 lira, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arza halleri, acil yardım kurtarma, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanmaları" maddesine istinaden bin 2 lira olmak üzere 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Ünal T'nin sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücü, Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezine teslim edildi.

Bu arada Ünal T'ye, 7 ay önce Kağıthane Tüneli'nde "drift" yaptığı için "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 235 lira ceza verildiği öğrenildi.

Polis otosuna da makas attı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde sürücü, İstanbul E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürüyor.

Görümtülerde, hızını alamayan sürücü yol kenarında gördüğü bir ekip otosuna da makas atıyor.

Kaynak: AA, İHA