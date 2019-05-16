Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Siirt, İstanbul ve Yalova'da, "Silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma" ve suçlarını işleyerek, vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşısının da arasında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile yasa dışı temin edildiği değerlendirilen çok sayıda senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA