Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Ali Gürlek, hayvanların bulunduğu bölgeye gelen karaca yavrusunu fark etti.

Gürlek, yavruyu herhangi bir zarar görmemesi için Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna teslim etti.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi veteriner hekim Seyfettin Dingil, 10 günlük olduğu belirlenen karaca yavrusunun koruma altına alındığını söyledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 12 Mayıs Pazar günü de, koyunlarını otlatan çoban Mehmet Habeş'in hayvanlarının arasına karışarak ahıra gelen "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA